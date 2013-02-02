Здравствуйте! Я представляю интернет-магазин китайского чая. Необходимо размещение кратких постов с ссылками на наш сайт в блогах, соц.сетях, отзовиках, форумах. Требования: 1. Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям и должны быть "КЛИКАБЕЛЬНЫМИ". 2. Посты должны быть ...
Размещение приглашений на вебинары в соц. сетях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
Нужен регулярный постинг приглашений на бесплатные вебинары в соц. сетях, форумах, блогах и других найденных вами ресурсах по определенной тематике.
Предлагается два варианта сотрудничества:
1. Просто постинг с оплатой за количество (но будет проверятся
качество, если будут группы, форумы не в тему, то засчитываться не будут).
2. Постинг на ваше усмотрение куда (любые тематические ресурсы, что сами найдете) – с
оплатой за результат (за каждого подписчика) – я установил в яндекс
метрике цели, будет каждому постеру уникальная ссылка и можно будет
смотреть полную статистику сколько зашли, сколько подписались на
вебинар.
Тема срочная, просьба ответить участвуете или нет, и цены (по каждому
из пунктов). – мне конечно интересней оплата по второму пункту (за результат – за подписчиков). Только они должны быть россияне (а лучше Москвичи :). – страна трафика легко проверяется, за полностью иностранный трафик платить не буду :(
Но я рассмотрю любые варианты взаимовыгодного взаимодействия.
Различной аналогичной работы по продвижению много, кто будет хорошо и качественно делать, будут постоянные заказы.
Виктор. https://www.free-lance.ru/users/Vik_La_Pipa/ (можете рейтинг посмотреть)
Свои предложения с ценами присылайте сразу на [email protected]
Во вложении пример объявления.
нам нужны тысячи, так что выбирайте вариант сотрудничества :)))
оплата на выбор – Яндекс деньги, Webmany, PayPal.
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