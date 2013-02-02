Размещение приглашений на вебинары в соц. сетях

Задание:

Нужен регулярный постинг приглашений на бесплатные вебинары в соц. сетях, форумах, блогах и других найденных вами ресурсах по определенной тематике.

Предлагается два варианта сотрудничества:

1. Просто постинг с оплатой за количество (но будет проверятся

качество, если будут группы, форумы не в тему, то засчитываться не будут).

2. Постинг на ваше усмотрение куда (любые тематические ресурсы, что сами найдете) – с

оплатой за результат (за каждого подписчика) – я установил в яндекс

метрике цели, будет каждому постеру уникальная ссылка и можно будет

смотреть полную статистику сколько зашли, сколько подписались на

вебинар.

Тема срочная, просьба ответить участвуете или нет, и цены (по каждому

из пунктов). – мне конечно интересней оплата по второму пункту (за результат – за подписчиков). Только они должны быть россияне (а лучше Москвичи :). – страна трафика легко проверяется, за полностью иностранный трафик платить не буду :(

Но я рассмотрю любые варианты взаимовыгодного взаимодействия.

Различной аналогичной работы по продвижению много, кто будет хорошо и качественно делать, будут постоянные заказы.

Виктор. https://www.free-lance.ru/users/Vik_La_Pipa/ (можете рейтинг посмотреть)

Свои предложения с ценами присылайте сразу на [email protected]

Во вложении пример объявления.

нам нужны тысячи, так что выбирайте вариант сотрудничества :)))

оплата на выбор – Яндекс деньги, Webmany, PayPal.