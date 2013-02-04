Здравствуйте! Я представляю интернет-магазин китайского чая. Необходимо размещение кратких постов с ссылками на наш сайт в блогах, соц.сетях, отзовиках, форумах. Требования: 1. Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям и должны быть "КЛИКАБЕЛЬНЫМИ". 2. Посты должны быть ...
Модератор групп в соцсетях; мониторинг в Интернете
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
1. Мониторинг сайтов, форумов, сообществ юридической тематики, в том числе зарубежных. Поиск в Интернете интересного контента юридической тематики: открытки, демотиваторы, юмор, темы для обсуждения, тесты, афоризмы и т.п.
2. Модерация 2-х и более групп в соцсетях:
2.1. Удаление спама и мата;
2.2. Мониторинг атмосферы сообществ, оперативное информирование сотрудников компании по электронной почте о негативе, троллинге, опасных темах;
2.3. Ответы на вопросы согласно утверждённым сценариям;
2.4. Пересылка сообщений и вопросов юридической тематики сотрудникам компании по электронной почте;
2.5. Размещение в указанные сроки контента, предоставленного компанией, в том числе срочное;
2.6. Проведение конкурсов и викторин: размещение контента, модерация ответов, подсчёт очков в Ecxel, отчёт о результатах конкурса в в Ecxel.
3. Выполнение поручений куратора:
4.1. Мониторинг информационного поля в Интернете: сбор информации на сайтах конкурентов, мониторинг рекламы конкурентов и т.п.
4.2. Различная несложная работа в Интернете. Например: проверка размещений баннеров на сайтах, тестирование он-лайн сервисов и сайтов, и т.п.
4.3. Компилляция несложных текстов из предоставленных материалов,
4.4. Проверка битых ссылок и объявлений (в списках),
4.5. Другие несложные работы по поручению куратора, в том числе в MS Word и MS Ecxel.
4. Еженедельный отчёт о проделанной работе.
Тип занятости:
• Удалённая. Сотрудник должен быть доступен онлайн 5 дней в неделю, с 10.00 до 19.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Выходной: суббота, воскресенье. Отлучки из онлайн в рабочее время возможны при согласовании с куратором, при условии, что нет срочной работы. В течение рабочего дня сотрудник должен быть доступен по мобильному телефону; при пропущенном вызове от куратора он обязан перезвонить куратору в течение 15 минут.
• Оформление по гражданско-правовому договору.
Требования к кандидату:
• Наличие компьютера с бесперебойным выходом в Интернет. Скорость не менее 2 Мб/сек.
• Владение программами MS Office: Word, Excel.
• Уверенное владение русским языком. Грамотная письменная речь.
• Желательно базовое знание английского: понимание простейших надписей без словаря. При рассмотрении кандидатур владение английским на хорошем уровне рассматривается как преимущество.
• Рассматриваются кандидаты только из Москвы и ближайшего Подмосковья.
Компенсация: 25 тыс. рублей на руки в месяц.
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