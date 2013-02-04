Модератор групп в соцсетях; мониторинг в Интернете

Обязанности:

1. Мониторинг сайтов, форумов, сообществ юридической тематики, в том числе зарубежных. Поиск в Интернете интересного контента юридической тематики: открытки, демотиваторы, юмор, темы для обсуждения, тесты, афоризмы и т.п.

2. Модерация 2-х и более групп в соцсетях:

2.1. Удаление спама и мата;

2.2. Мониторинг атмосферы сообществ, оперативное информирование сотрудников компании по электронной почте о негативе, троллинге, опасных темах;

2.3. Ответы на вопросы согласно утверждённым сценариям;

2.4. Пересылка сообщений и вопросов юридической тематики сотрудникам компании по электронной почте;

2.5. Размещение в указанные сроки контента, предоставленного компанией, в том числе срочное;

2.6. Проведение конкурсов и викторин: размещение контента, модерация ответов, подсчёт очков в Ecxel, отчёт о результатах конкурса в в Ecxel.

3. Выполнение поручений куратора:

4.1. Мониторинг информационного поля в Интернете: сбор информации на сайтах конкурентов, мониторинг рекламы конкурентов и т.п.

4.2. Различная несложная работа в Интернете. Например: проверка размещений баннеров на сайтах, тестирование он-лайн сервисов и сайтов, и т.п.

4.3. Компилляция несложных текстов из предоставленных материалов,

4.4. Проверка битых ссылок и объявлений (в списках),

4.5. Другие несложные работы по поручению куратора, в том числе в MS Word и MS Ecxel.

4. Еженедельный отчёт о проделанной работе.

Тип занятости:

• Удалённая. Сотрудник должен быть доступен онлайн 5 дней в неделю, с 10.00 до 19.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Выходной: суббота, воскресенье. Отлучки из онлайн в рабочее время возможны при согласовании с куратором, при условии, что нет срочной работы. В течение рабочего дня сотрудник должен быть доступен по мобильному телефону; при пропущенном вызове от куратора он обязан перезвонить куратору в течение 15 минут.

• Оформление по гражданско-правовому договору.

Требования к кандидату:

• Наличие компьютера с бесперебойным выходом в Интернет. Скорость не менее 2 Мб/сек.

• Владение программами MS Office: Word, Excel.

• Уверенное владение русским языком. Грамотная письменная речь.

• Желательно базовое знание английского: понимание простейших надписей без словаря. При рассмотрении кандидатур владение английским на хорошем уровне рассматривается как преимущество.

• Рассматриваются кандидаты только из Москвы и ближайшего Подмосковья.

Компенсация: 25 тыс. рублей на руки в месяц.