Нужно сделать красивое меню в группе вконтакте.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрытнет заявок157 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно сделать красивое меню для группы вконтакте.

В меню должны входить вот эти темы:

1. Заказать диплом-курсовую.

2. О нас.

3. Цены и срок.

4. Гарантии.

5. Наши акции.

6. Купить готовый диплом.

7. Отзывы о нас.

Только в таком порядке.

Группа: http://vk.com/club29536704

Предоплат нет. Оплата по факту или сбр.

Интересует цена-срок?

Жду ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад