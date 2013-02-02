Работа в соц. сетях Twitter и Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки188 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача - сделать адресную рассылку в твиттеры, фесбуки группы людей. Если сообщение им отправить нельзя, то поставить им лайки и подписаться на них. Страницы (аккаунты) этих людей необходимо будет взять из открытых источников - 4 сайта которые будут предоставлены исполнителю. Всего порядка 200 человек.

Исполнителю будет предоставлен доступ к аккаунту Twitter и Facebook

Предоставить отчет в виде Excel таблицы со списков лиц и найденных их личных страниц

Ваши предложения должны содержать:

– Стоимость за час работы;

– Стоимость за всю работу;

– Срок исполнения и когда начнете;

– Желаемая форма оплаты.

11 лет назад
welldesign
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад