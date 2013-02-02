Работа в соц. сетях Twitter и Facebook

Здравствуйте! Я представляю интернет-магазин китайского чая. Необходимо размещение кратких постов с ссылками на наш сайт в блогах, соц.сетях, отзовиках, форумах. Требования: 1. Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям и должны быть "КЛИКАБЕЛЬНЫМИ". 2. Посты должны быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - сделать адресную рассылку в твиттеры, фесбуки группы людей. Если сообщение им отправить нельзя, то поставить им лайки и подписаться на них. Страницы (аккаунты) этих людей необходимо будет взять из открытых источников - 4 сайта которые будут предоставлены исполнителю. Всего порядка 200 человек.
Исполнителю будет предоставлен доступ к аккаунту Twitter и Facebook
Предоставить отчет в виде Excel таблицы со списков лиц и найденных их личных страниц
Ваши предложения должны содержать:
– Стоимость за час работы;
– Стоимость за всю работу;
– Срок исполнения и когда начнете;
– Желаемая форма оплаты.
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