Работа в соц. сетях Twitter и Facebook

Задача - сделать адресную рассылку в твиттеры, фесбуки группы людей. Если сообщение им отправить нельзя, то поставить им лайки и подписаться на них. Страницы (аккаунты) этих людей необходимо будет взять из открытых источников - 4 сайта которые будут предоставлены исполнителю. Всего порядка 200 человек.

Исполнителю будет предоставлен доступ к аккаунту Twitter и Facebook

Предоставить отчет в виде Excel таблицы со списков лиц и найденных их личных страниц

Ваши предложения должны содержать:

– Стоимость за час работы;

– Стоимость за всю работу;

– Срок исполнения и когда начнете;

– Желаемая форма оплаты.