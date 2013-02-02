Размещение анонса в аккаунте

Разместить анонс на бесплатное мероприятие в своих аккаунтах вконтакте и фейсбуке, условие: в друзьях более 5 000 и более 10 000

Картинку надо разместить вместе с коротким текстом, ссылка должна быть над картинкой.

Про подаче заявки, давайте ссылку на свой аккаунт

Для тех, кто предложит адекватную стоимость, заказы будут постоянными.