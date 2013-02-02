Размещение анонса в аккаунте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разместить анонс на бесплатное мероприятие в своих аккаунтах вконтакте и фейсбуке, условие: в друзьях более 5 000 и более 10 000

Картинку надо разместить вместе с коротким текстом, ссылка должна быть над картинкой.

Про подаче заявки, давайте ссылку на свой аккаунт

Для тех, кто предложит адекватную стоимость, заказы будут постоянными.

11 лет назад
Advaya
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад