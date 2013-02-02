Размещение анонса в аккаунте

Здравствуйте! Я представляю интернет-магазин китайского чая. Необходимо размещение кратких постов с ссылками на наш сайт в блогах, соц.сетях, отзовиках, форумах. Требования: 1. Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям и должны быть "КЛИКАБЕЛЬНЫМИ". 2. Посты должны быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместить анонс на бесплатное мероприятие в своих аккаунтах вконтакте и фейсбуке, условие: в друзьях более 5 000 и более 10 000
Картинку надо разместить вместе с коротким текстом, ссылка должна быть над картинкой.
Про подаче заявки, давайте ссылку на свой аккаунт
Для тех, кто предложит адекватную стоимость, заказы будут постоянными.
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