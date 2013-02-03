Публикация отзывов вконтакте от разных аккаунтов

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки211 просмотров
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Есть написанные 30 отзывов, надо размещать в день по отзыву от разных нормальных аккаунтов ( женщина, Россия), отзывы все положительные, ну иногда надо их немного "подпортить", для реальности также надо задавать вопросы в группе, короче нужна имитация бурной деятельности:-)

также рассмотрю ваши предложения.. ( по раскрутке группы и созданию положительного PR)

p.s. тупо вступление в группу не предлагать, от этого толку мало..как показвает практика.

хотя те кто пишут отзывы конечно в группе должны быть

11 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов