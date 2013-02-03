Размещение ссылок на автофорумах

Требуется размещение кратких постов с ссылками на наш сайт на авто-форумах (желательно Украины).

Площадки под размещение должны иметь реальную посещаемость и желательно ТИЦ или PR > 0.

Посты должны быть без явной рекламы и спама, чтобы их не удалили.

Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям.

Все посты с ссылками должны пройти модерацию.

Оплата 5–10р за пост.

За хорошие площадки возможно больше

Оплата после размещения, прохождения модерации и предоставления отчета