Размещение ссылок на автофорумах

$100
Социальные сети (SMM и SMO)Закрытнет заявок155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется размещение кратких постов с ссылками на наш сайт на авто-форумах (желательно Украины).

Площадки под размещение должны иметь реальную посещаемость и желательно ТИЦ или PR > 0.

Посты должны быть без явной рекламы и спама, чтобы их не удалили.

Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям.

Все посты с ссылками должны пройти модерацию.

Оплата 5–10р за пост.

За хорошие площадки возможно больше

Оплата после размещения, прохождения модерации и предоставления отчета

11 лет назад
unykym
Оксана 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад