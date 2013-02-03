Раскрутка группы в facebook и паблика ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок144 просмотра
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Требуется раскрутить группу в Facebook, а также паблик ВК. Группа должна заполняться только реальными людьми, а в FB еще и только англоязычными. Интересует цена за 1000 приглашений/вступивших.

11 лет назад
Identity
Евгения 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
6 отзывов
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