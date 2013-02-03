Приглашение людей Вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок223 просмотра
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Нужно высылать сообщение с текстом, приглашающим в группу Вконтакте.

Работа должна быть сделана вручную.

Пишите сюда "ок", в личку отпишу подробности.

11 лет назад
motohit
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад