Нужно высылать сообщение с текстом, приглашающим в группу Вконтакте. Работа должна быть сделана вручную. Пишите сюда "ок", в личку отпишу подробности.
Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужно высылать сообщение с текстом, приглашающим в группу Вконтакте. Работа должна быть сделана вручную. Пишите сюда "ок", в личку отпишу подробности.
Выслать сообщение с текстом, приглашающим в паблик Вконтакте. Требования к приглашаемым: - возраст 15-70 лет Порядок работы: 1. Найти 20 человек, которые ...