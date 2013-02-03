Наполнение уникальным контентом паблик и группы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок172 просмотра
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Здравствуйте, нужен журналист, желательно девушка для наполнения в соц сетях, контент подборки картинок, голосования и т.д. уникальный для ВК. Тематика мода. Жду ваших предложения с ценой. Спасибо

11 лет назад
deoniso
39 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад