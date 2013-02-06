Задача для пиар-менеджера

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок200 просмотров
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У нас есть 3 услуги. Мы хотим чтобы как можно больше людей узнали о ннашей услуги.

По средствам Пиар соц сетей, постинга и т.д.

Готов обсудить все подробности в скайпе и ответить на все вопросы.

11 лет назад
yugay_aleks
Алекс 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад