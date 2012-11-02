yugay_aleks

Нужен программист YII для переделки проекта dentalworld.ru. Сайт написан на битриксе, хотим перенести его на фреймворк и обновить дизайн (дизайн уже почти нарисован). При этом надо сохранить ссылки и весь конттент.
- $2500Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Надо изменить дизайн, уж есть. Сделать маленькие работы, добавить метрику, вебвизор, убрать и поправить кое-что на сайтеСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
У нас есть 3 услуги. Мы хотим чтобы как можно больше людей узнали о ннашей услуги. По средствам Пиар соц сетей, постинга и т.д. Готов обсудить все подробности в скайпе и ответить на все вопросы.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать игру на подобе http://nebogame.com/ и http://fb-on.ru/ Надо их объеденить и улучшить. Сколько по срокам и стоиомстиДизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт11 лет назад
У меня есть 4 сайт, которые нужно продвигать. Для этого необходим опытный оптимизатор. Так же условия: 1. Постоянно в скайпе и на связи. Общение голосом. 2. Больше года на сайте 3. Портфолио и результаты работы Я сам очень хорошо разбираюсь ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть портал написанный на друпале, надо сделать небольшое кол-во мелких правок. Написать парсер для сбора вакансий и Развернуть мамбу на хостингеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно переписать 33 статьи . Есть уже описание, нужно просто подать информацию в другой форме. Это нужно для поисковиков.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1300
Нужен программист для разработки системы упралвение проектами. Есть небольшое ТЗ и основная логика работы, которую надо немного доработать. Сроки 1 месяц бюджет 30-40 тыс рублейВеб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Есть дизайн и ТЗ. Нужен программист. Бюджет 25 к сроки 10-12 дней Малый битрикс. Сайт чем -то похож на wildberris.ruВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1660
Есть ТЗ и дизайн. Нужно разарботать под ключ. Желательно на Zend сроки 1 месяц бюджет 50 тыс рублейВеб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть уже готовый сайт на битриксе, надо его немного поправить и доделать. Кандидатам скину ссылку и краткое ТЗ. Еще просьба не профессионалов не беспокить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Добрый день . Есть ТЗ, но пока не видения как все будет выглядить. Сразу скажу что первый макет нужен в четверг. Пишите будем общаться.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Мы хотим создать интернет аукцион, есть ТЗ, дизайн пока в разработке.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть макеты , надо их светстать. Макеты сложные qints.ru - как пример. Много ява скриптаHTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад