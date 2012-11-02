yugay_aleks

Алекс yugay_aleks

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
blud73
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$600
10 баллов
10 лет назад
Поправить сайт на битрикс
Отличный заказчик рекомендую!
Все сделано отлично.
Ответный отзыв