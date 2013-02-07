Требуются кейсы потенциальных конкурсов в социальных сетях для крупной финансовой компании, брокера рынка Forex. Требования: 1) Конкурс должен быть оригинальным, не использоваться компанией или конкурентами в настоящий момент или ранее. Незначительные видоизменения существующих конкурсов финансовых компаний - ...
Исполнитель для создания и продвжения группы в FB
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
задача:
вести группу
продвигать
делать посты и готовить новости
тема: дизайн интерьера, фотообои . основной сайт
жду предложений с примерами и расценками.
оплата только по факту
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