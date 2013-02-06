Раскрутка голосования

$250
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок201 просмотр
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Без навыков работы, подойдет любой ответственный кандидат. Работа на 40 дней. Оплата 200 рублей в день. Описание работы: Серфинг по интернету. Выполнение несложных действий.

Требование к кандидату: Усидчивость, нормальный доступ в интернет, 2 - 3 часа свободного времени в день.

11 лет назад
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Сергей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад