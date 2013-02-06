Раскрутка голосования

Требуется: - Реклама в микро-блогах twitter’а - Раскрутка аккаунта вк, fb, twitter - Комплексное SMM продвижение По Вк: 1. Создание группы: (порядка 500 стартовых уников) 2. Анализ целевой аудитории. 3. Анализ конкурентов. 4. Разработка концепции позиционирования Далее продвижение: 1. Добавление участников в группу (порядка 100 уников ежедневно) 2. Чистка от ...
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Без навыков работы, подойдет любой ответственный кандидат. Работа на 40 дней. Оплата 200 рублей в день. Описание работы: Серфинг по интернету. Выполнение несложных действий.
Требование к кандидату: Усидчивость, нормальный доступ в интернет, 2 - 3 часа свободного времени в день.
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