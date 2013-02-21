Идея конкурсов в Вконтакте, Facebook

Без навыков работы, подойдет любой ответственный кандидат. Работа на 40 дней. Оплата 200 рублей в день. Описание работы: Серфинг по интернету. Выполнение несложных действий. Требование к кандидату: Усидчивость, нормальный доступ в интернет, 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются кейсы потенциальных конкурсов в социальных сетях для крупной финансовой компании, брокера рынка Forex.
Требования:
1) Конкурс должен быть оригинальным, не использоваться компанией или конкурентами в настоящий момент или ранее. Незначительные видоизменения существующих конкурсов финансовых компаний - не принимаются, но рассматриваются идеи из других сфер деятельности при возможности адаптации.
2) Конкурс должен быть доступным для среднестатистического пользователя соц.сетями, не обладающим уникальными талантами в области дизайна, копирайтинга и проч.
3) Призовой фонд необходимо сбалансировать: призы должны быть привлекательными и пропорциональными затраченным усилиям. Предпочтение - конкурсам с материальными призами, денежные призы - рассматриваются во вторую очередь.
4) Конкурс должен быть максимально защищен от накруток. Варианты "победитель определяется по количеству лайков в Вконтакте" - исключаются, т.к. этот параметр легко накручивается.
5) Конкурс должен либо продвигать компанию в социальных сетях, либо увеличить полезную активность в группе, но не провоцируя пользователей на флуд.
6) Идея и правила конкурса должны быть простыми, краткими и понятными.
Примеры конкурсов конкурентов:
Угадай курс валют в пятницу в 18.00 - денежные призы $30-50 еженедельно.
Угадай значение NFP (макроэкономический показатель) - $100 ежемесячно.
Сфотографируйся с логотипом компании и приложи оригинальное пожелание - призы планшет, фоторамка, ipod.
Размести логотип компании на аватарку. Случайным образом раз в месяц разыгрывается приз: сертификат на открытие торгового счета в компании на $2000).
- Похожие заказы
- $250Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется: - Реклама в микро-блогах twitter’а - Раскрутка аккаунта вк, fb, twitter - Комплексное SMM продвижение По Вк: 1. Создание группы: (порядка 500 стартовых уников) 2. Анализ целевой аудитории. 3. Анализ конкурентов. 4. Разработка концепции позиционирования Далее продвижение: 1. Добавление участников в группу (порядка 100 уников ежедневно) 2. Чистка от ...Закрыт11 лет назад
У нас есть 3 услуги. Мы хотим чтобы как можно больше людей узнали о ннашей услуги. По средствам Пиар соц сетей, постинга и т.д. Готов обсудить все подробности в скайпе и ответить на все вопросы.Закрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужен журналист, желательно девушка для наполнения в соц сетях, контент подборки картинок, голосования и т.д. уникальный для ВК. Тематика мода. Жду ваших предложения с ценой. СпасибоСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Используя материалы сайта, оформить страничку, заполнить первоначальной информацией Чем заполнять дам ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь скайп yakooobinСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется размещение кратких постов с ссылками на наш сайт на авто-форумах (желательно Украины). Площадки под размещение должны иметь реальную посещаемость и желательно ТИЦ или PR > 0. Посты должны быть без явной рекламы и спама, чтобы ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно высылать сообщение с текстом, приглашающим в группу Вконтакте. Работа должна быть сделана вручную. Пишите сюда "ок", в личку отпишу подробности.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется раскрутить группу в Facebook, а также паблик ВК. Группа должна заполняться только реальными людьми, а в FB еще и только англоязычными. Интересует цена за 1000 приглашений/вступивших.Закрыт11 лет назад
Новая группа "агентство недвижимости". Хочу увеличить количество участников группы реальными пользователями. Хотелось бы поработать с человеком, которые разбирается в этом деле.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Кто за сколька сможет расскрутить группу вконтакте http://vk.com/club49174130Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт11 лет назад