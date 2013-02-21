Идея конкурсов в Вконтакте, Facebook

# 1 — $ 50

Требуются кейсы потенциальных конкурсов в социальных сетях для крупной финансовой компании, брокера рынка Forex.

Требования:

1) Конкурс должен быть оригинальным, не использоваться компанией или конкурентами в настоящий момент или ранее. Незначительные видоизменения существующих конкурсов финансовых компаний - не принимаются, но рассматриваются идеи из других сфер деятельности при возможности адаптации.

2) Конкурс должен быть доступным для среднестатистического пользователя соц.сетями, не обладающим уникальными талантами в области дизайна, копирайтинга и проч.

3) Призовой фонд необходимо сбалансировать: призы должны быть привлекательными и пропорциональными затраченным усилиям. Предпочтение - конкурсам с материальными призами, денежные призы - рассматриваются во вторую очередь.

4) Конкурс должен быть максимально защищен от накруток. Варианты "победитель определяется по количеству лайков в Вконтакте" - исключаются, т.к. этот параметр легко накручивается.

5) Конкурс должен либо продвигать компанию в социальных сетях, либо увеличить полезную активность в группе, но не провоцируя пользователей на флуд.

6) Идея и правила конкурса должны быть простыми, краткими и понятными.

Примеры конкурсов конкурентов:

Угадай курс валют в пятницу в 18.00 - денежные призы $30-50 еженедельно.

Угадай значение NFP (макроэкономический показатель) - $100 ежемесячно.

Сфотографируйся с логотипом компании и приложи оригинальное пожелание - призы планшет, фоторамка, ipod.

Размести логотип компании на аватарку. Случайным образом раз в месяц разыгрывается приз: сертификат на открытие торгового счета в компании на $2000).