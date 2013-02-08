Создание и развитие сообщества Вконтакте

Группа http://vk.com/leadsservice компании занимающейся продажей лидов (заявок) на ремонт квартир. Требуется комплексное продвижение группы посты, фото, видео, темы, опросы, живое общение и самое главное увеличение целевых посетителей. Просьба указывать стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые фрилансеры!
Для санатория-профилактория "Родник Здоровья" http://pansrodnik.ru/ требуется создание паблика и его раскрутка.
В ответе пожалуйста цены, портфолио.
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