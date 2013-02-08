Создание и развитие сообщества Вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок229 просмотров
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Добрый день уважаемые фрилансеры!

Для санатория-профилактория "Родник Здоровья" http://pansrodnik.ru/ требуется создание паблика и его раскрутка.

В ответе пожалуйста цены, портфолио.

11 лет назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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