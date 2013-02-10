Группа http://vk.com/leadsservice компании занимающейся продажей лидов (заявок) на ремонт квартир. Требуется комплексное продвижение группы посты, фото, видео, темы, опросы, живое общение и самое главное увеличение целевых посетителей. Просьба указывать стоимость.
Исполнитель для продвижения ИМ в соцсетях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ведение и продвижение групп магазина в нескольких соцсетях.
Вконтакте уже есть (не ведется), нужны Фейсбук и Одноклассники. Создание оригинальных новостей (наполнение), ответы на вопросы, поддержание и продвижение.
Приветствуется совмещение этой вакансии с вакансией рерайтера/копирайтера которая также открыта у нас. 25 оригинальных статей в месяц, не менее 2000 знаков каждая. Ежемесячно - создание не менее 30 описаний товаров по 500 знаков. По необходимости, использование описаний с англоязычных сайтов.
Бюджет указан из расчета ежемесячной оплаты. По желанию возможна выплата равными частями 2-4 раза в месяц.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт http://films-house.ru . Нужны целевые посетители, постоянные. Сейчас посещаемость не большая. Бюджет небольшой. Что можете предложить? Регион Россия.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуется продвинуть сайт в фейсбуке - управление рекламной кампанией, консультации по улучшению сайта Задача - получить покупателей От исполнителя: опыт работы обязателен, отзывы на эту тему обязательны. Укажите в проект ваше предложение и цену работы. Только ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры! Для санатория-профилактория "Родник Здоровья" http://pansrodnik.ru/ требуется создание паблика и его раскрутка. В ответе пожалуйста цены, портфолио.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача – раскрутить уникальный интернет проект (привлечь 10 тыс активных участников) Желательно иметь опыт раскрутки Казино, МЛМ проектов, HYIP,финансовых игр Внимание! Seo и контекстная реклама не подходит!Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно создать группы в ФБ и ОДноклассниках свадебного салона. + наполнить альбомы каталогом платьев. дизайн делать НЕнадо, берем его из группы вконтакте, фотки для каталога берем там же. в дальнейшем нужно поддерживать группы. ваши предложения?Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Раскрутка группы В контакте, тренинговый центрСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
задача: вести группу продвигать делать посты и готовить новости тема: дизайн интерьера, фотообои . основной сайт 6494876.ru жду предложений с примерами и расценками. оплата только по фактуСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуются кейсы потенциальных конкурсов в социальных сетях для крупной финансовой компании, брокера рынка Forex. Требования: 1) Конкурс должен быть оригинальным, не использоваться компанией или конкурентами в настоящий момент или ранее. Незначительные видоизменения существующих конкурсов финансовых компаний - ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Без навыков работы, подойдет любой ответственный кандидат. Работа на 40 дней. Оплата 200 рублей в день. Описание работы: Серфинг по интернету. Выполнение несложных действий. Требование к кандидату: Усидчивость, нормальный доступ в интернет, 2 ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад