Исполнитель для продвижения ИМ в соцсетях

Ведение и продвижение групп магазина в нескольких соцсетях.

Вконтакте уже есть (не ведется), нужны Фейсбук и Одноклассники. Создание оригинальных новостей (наполнение), ответы на вопросы, поддержание и продвижение.

Приветствуется совмещение этой вакансии с вакансией рерайтера/копирайтера которая также открыта у нас. 25 оригинальных статей в месяц, не менее 2000 знаков каждая. Ежемесячно - создание не менее 30 описаний товаров по 500 знаков. По необходимости, использование описаний с англоязычных сайтов.

Бюджет указан из расчета ежемесячной оплаты. По желанию возможна выплата равными частями 2-4 раза в месяц.