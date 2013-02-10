Исполнитель для продвижения ИМ в соцсетях

$1000
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок230 просмотров
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Ведение и продвижение групп магазина в нескольких соцсетях.

Вконтакте уже есть (не ведется), нужны Фейсбук и Одноклассники. Создание оригинальных новостей (наполнение), ответы на вопросы, поддержание и продвижение.

Приветствуется совмещение этой вакансии с вакансией рерайтера/копирайтера которая также открыта у нас. 25 оригинальных статей в месяц, не менее 2000 знаков каждая. Ежемесячно - создание не менее 30 описаний товаров по 500 знаков. По необходимости, использование описаний с англоязычных сайтов.

Бюджет указан из расчета ежемесячной оплаты. По желанию возможна выплата равными частями 2-4 раза в месяц.

11 лет назад
RoseMusk
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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