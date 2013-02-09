Нужны посетители на сайт

Нужно создать группы в ФБ и ОДноклассниках свадебного салона. + наполнить альбомы каталогом платьев. дизайн делать НЕнадо, берем его из группы вконтакте, фотки для каталога берем там же. в дальнейшем нужно поддерживать группы. ваши предложения?