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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
0 баллов
12 лет назад
Крайне не довольна работой Дениса. Жалею,что выбрала для сотрудничества этого человека. Работы выполнена не качественно, не до конца и часть работы вообще не была сделана! От Дениса требовалось добавить 5000 человек в группу, разместить группу на первые позиции по двум запросам, создать активность в группе. Денис обещал, что за оговоренную плату это все будет сделано в лучшем виде. На самом деле после получения последней суммы оплаты Денис перестал продолжать раскрутку группы и потребовал еще денег. В итоге по одному запросу группа не то, что в тройке, а аж только на 9 месте в поиске. Активности в группе вообще никакой не было и подавно. Кроме того сейчас, когда я обратилась к другим людям, чтобы они доделали незаконченную работу, оказалось, что Денис не смог раскрутить группу, так как при раскрутке нарушил правила и моя группа теперь в черном списке на сайте по добавлению людей и исправить это уже не возможно. Советую никогда не иметь с ним дел, будете обмануты.
Ответный отзыв
Было обговорено. 5000человек-4500руб. сначала говорили о выводе топ,ну потом договорились на 5000 человек. и сейчас она утверждает что я ее обманул. так как только по одному запросу группа стоит на 1 месте в поиске. так не делаеться,было обговорено 5000человек,занчит 5000человек. P.S. Кому нужно могу предоставить скриншоты с переписки ВК.