Крайне не довольна работой Дениса. Жалею,что выбрала для сотрудничества этого человека. Работы выполнена не качественно, не до конца и часть работы вообще не была сделана! От Дениса требовалось добавить 5000 человек в группу, разместить группу на первые позиции по двум запросам, создать активность в группе. Денис обещал, что за оговоренную плату это все будет сделано в лучшем виде. На самом деле после получения последней суммы оплаты Денис перестал продолжать раскрутку группы и потребовал еще денег. В итоге по одному запросу группа не то, что в тройке, а аж только на 9 месте в поиске. Активности в группе вообще никакой не было и подавно. Кроме того сейчас, когда я обратилась к другим людям, чтобы они доделали незаконченную работу, оказалось, что Денис не смог раскрутить группу, так как при раскрутке нарушил правила и моя группа теперь в черном списке на сайте по добавлению людей и исправить это уже не возможно. Советую никогда не иметь с ним дел, будете обмануты.