Ведущий группы вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен11 заявок654 просмотра
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Ищу человека который будет вести, обновлять и развивать постоянно группу женской тематики вконтакте.

Пишите цены и портфолио!(Группа женского блога разные женские темы, кулинария, диеты и прочее!)

11 лет назад
antonio_86
Антон 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
Выбранный исполнитель
Zuya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$70
30 дней
Работал с заказчиком 2 месяца по наполнению группы, претензий не было, материалы добавлялись в срок.
Отличный заказчик, всем советую.
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