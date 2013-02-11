Администратор группы в контакте

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок397 просмотров
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Мы начинающая группа в контакте, посвященная сериалам. Ищем администратора-помощника, которому нравится данная тематика/. Мы предлагаем стать членом нашей команды и планомерно развиваться.

Более подробную информацию получите при подаче заявки.

Работа в удовольствие, без особых напрягов-))))

11 лет назад
kabrgel
Кирилл 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад