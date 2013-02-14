Ищу специалиста по SEO-SMM

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки250 просмотров
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Необходим специалист по оптимизации и продвижению сайтов.

Сам в этой тематике разбираюсь постольку-поскольку, поэтому нужен адекватный, вменяемый специалист, который может простыми словами донести до клиента то, что необходимо. Предложить варианты, которые позволят сэкономить бюджет, например, вместо просаживания денег на высокочастотники предложить варианты с запросами с низкой частотностью и большей отдачей. Будет плюсом если есть помощники, но общение и ответственность на одном человеке.

Т.е. должна обеспечиваться максимальная лояльность, любители "срубить бабла и забыть" отсеиваются сразу.

Территориально рассматриваю только Москву, чтобы была возможность личной встречи, в случае необходимости. Студии не интересуют, только фриланс.

Пишите на почту: [email protected] с темой "Специалист SEO-SMM"

11 лет назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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