Исполнитель для ведения страницы в facebook

Есть группа VK, нужно привлечь людей или рекламу сделать, но не такую где через 24 часа или час пост о нас удалят. Ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для продвижения нашего брэнда в facebook ищем талантливого (-ую) копирайтера/блогера/журналиста, способного (-ую) создать отличную активность на страничке (контакт с аудиторией, увеличение трафика на сайт, увеличение продаж, повышение узнаваемости и т.д.).
Сфера деятельности – курьерская служба доставки.
Требования:
1. Знать и любить социальные медиа обязательно.
2. Уметь чувствовать и формулировать интересы социальной группы.
3. Превосходный русский язык и владение словом.
4. Опыт написания аналитических статей.
5. Опыт работы в SMM, портфолио.
Условия:
Публикация 2–3-ёх сверхинтересных постов в неделю. Тематику обсуждаем, с материалом помогаем.
Оплата за каждый пост.
Долгосрочно.
Срочно.
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