Поднять соц. группу вконтакте

Здравствуйте!, требуется для соц. группы в контакте поднять количество подписчиков (1000 человек - все уникальные, а не боты). Региона Крым (Украина) - можно побольше из города Севастополя! Хочу узнать сколько будет это стоить и по сроком сколько займет!

В личку, аську, скайп... не писать!!! Оставьте просто свои заявки, этого достаточно!