Написание уникальных текстов / рерайт

К долгосрочному сотрудничеству приглашаются ответственные копирайтеры, способные быстро и ГРАМОТНО писать тексты. Требования: – писать интересные и читабельные тексты на абсолютно разные темы; – 100% уникальность; – чёткое выполнение требований ТЗ, умение работать с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется либо писать уникальные тексты, либо делать рерайт (даю только тему, ищете сами).
Всего нужно около 20 текстов примерно по 1000 знаков.
Тематика: одежда (для детей, женщин и мужчин). Например "Детская одежда", "Детские футболки".
Предлагайте цену и срок за 1000 знаков.
Вот темы:
[+] товары для детей
[+] одежда для детей
[-] футболки для детей/детские футболки
[+] кофты/толстовки для детей
[-] джинсы/юбки/комбинезоны для детей
[-] нижнее белье для детей
[+] одежда для новорожденных
[-] колготки/носки для детей
[-] платья для девочек
[-] костюмы для мужчин
[-] верхняя одежда для детей
[-] головные уборы для детей
[-] шорты/бриджи для детей
Ключевики везде будут такие: тема, купить+тема, дешевые+тема, купить дешево+тема
В заявке пишите какую тему выбираете (из тех, что со знаком "минус")
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
10 статей по промышленному оборудованию. Оплата возможна отдельно за каждую статью. Предоплату не делаем. Каждая статья - не менее 2 500 символов без пробелов. В ТЗ на каждую статью имеется часть текста, содержащая 150-170 символов. Время исполнения - 3 ...Завершен10 лет назад
- $50
написать пользовательское соглашение к сайту близко к http://specials.hopes1andfears.com/pages/licence приблзительно 15 000 знаков без пробелов. единичку в ссылке убрать. писать стоимость за работу и срокиЗавершен10 лет назад
Мне нужно 4 человека, чтобы к 5 товарам написать по отзыву + разместить их на сайте (нужно будет пройти регистрацию). Далее нужно будет писать и размещать еще по отзыву два раза в месяц. Каждый отзыв ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо написать текст на главную страницу. Тема: китайские трактора, навесное оборудование, спецтехника. Ключевые слова подготовлены. Текст должен иметь практическую ценность - а не быть набором слов для поисковиков.Завершен10 лет назад
Необходимо составить базу данных интернет-магазинов (url, телефон, e-mail) по категориям. 5 категорий по 100 сайтов в каждой. У этих сайтов обязательно должна быть онлайн-оплата. Оплата 2 руб/за строку (один ИМ). Можно выбрать 1-2 категории. Дедлайн - сегодня ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется качественный контент на русском для сайта продающего авиабилеты. Нужно будет в тексты замешивать ключевики, которые мы предоставим. Предпочтение отдаю тем исполнителям, кто может творчески подойти к процессу, писать статьи для сайта по заданой тематике, ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад