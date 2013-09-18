Написание уникальных текстов / рерайт

КопирайтингЗавершен17 заявок312 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется либо писать уникальные тексты, либо делать рерайт (даю только тему, ищете сами).

Всего нужно около 20 текстов примерно по 1000 знаков.

Тематика: одежда (для детей, женщин и мужчин). Например "Детская одежда", "Детские футболки".

Предлагайте цену и срок за 1000 знаков.

Вот темы:

[+] товары для детей

[+] одежда для детей

[-] футболки для детей/детские футболки

[+] кофты/толстовки для детей

[-] джинсы/юбки/комбинезоны для детей

[-] нижнее белье для детей

[+] одежда для новорожденных

[-] колготки/носки для детей

[-] платья для девочек

[-] костюмы для мужчин

[-] верхняя одежда для детей

[-] головные уборы для детей

[-] шорты/бриджи для детей

Ключевики везде будут такие: тема, купить+тема, дешевые+тема, купить дешево+тема

В заявке пишите какую тему выбираете (из тех, что со знаком "минус")

10 лет назад
coolweblancer
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Отличный исполнитель, быстрота и качество. Всем рекомендую.
С Александром приятно и легко работать) Однозначно рекомендую этого заказчика к сотрудничеству!
pionerka
Елена 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель. Было приятно работать. Рекомендую.
От сотрудничества лишь приятные впечатления. Всем рекомендую.
Nafi
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Отличный исполнитель. Качественно и недорого. Рекомендую.
Очень приятно было работать с Александром. Точное ТЗ, своевременная оплата, со сроками не торопит. Всем рекомендую.
missokana
Оксана 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$2
3 дня
Отличный копирайт. Быстро и качественно. Спасибо
Александр – идеальный заказчик. Мгновенная оплата, четкое ТЗ, приятное общение. Спасибо за сотрудничество!
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Отличный копирайтер. Отличное качество. Спасибо.
Александр - отличный заказчик! Четкое ТЗ, оперативная оплата, приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству.
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