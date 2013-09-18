Рерайт текстов. Описание отелей

$50
КопирайтингЗакрыт20 заявок285 просмотров
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Нужно написать рерайт 11 статей для сайта. Тема Описание гостиниц. Страницы оригиналы предоставлю.

Пример оригинала: http://astonhotel.ru/

Требования:

1) Высокая уникальность

2) Грамотность (соответствие нормам русского языка)

3) Нормальная читаемость

Готовый текст - 500-700 символов. Оплата 40 руб/1000 символов

10 лет назад
krylasova-k
Екатерина 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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