Рерайт текстов. Описание отелей

Здравствуйте, уважаемые Нужно два человека для написания статей о дизайне интерьера. В поисках 2-х рерайтеров. Общий объем 100 статей Объем каждой статьи ~1500 символов Цена за статью 50 рублей (дороже не предлагать) Выплаты вебмани или яндекс деньги (другие способы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать рерайт 11 статей для сайта. Тема Описание гостиниц. Страницы оригиналы предоставлю.
Пример оригинала: http://astonhotel.ru/
Требования:
1) Высокая уникальность
2) Грамотность (соответствие нормам русского языка)
3) Нормальная читаемость
Готовый текст - 500-700 символов. Оплата 40 руб/1000 символов
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