s001

Шамиль s001

 
35 летРоссия/Казань
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Конвертировать XML файл в XLS

    Имеется XML файл с наименованием, описанием, ссылками на картинки и пр. параметры товаров. Задача перевести все это в XLS файл так, чтобы параметры товаров были размещены по столбцам XLS файла. Например: столбцы - Группа товаров, ...

    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лайтбокса линзомата

    Нужно разработать дизайн для лайтбокса линзомата (торгового аппарата, продающего контактные линзы). Габаритный чертеж лайтбокса - http://www.unicum.ru/component/dropfiles/?task=frontfile.download&amp;id=35 Технические требования для макета лайтбокса - http://www.unicum.ru/component/dropfiles/?task=frontfile.download&amp;id=99 Материал печати - оргстекло. В дизайне должны быть: -приятная визуальная картинка, ассоциирующаяся с глазами и ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внесение изменений в iOS приложение

    В существующий проект приложения нужно внести некоторые изменения: 1. Убрать Admob рекламу (баннер и FullScreen) через in-App. 2. Адаптировать проект под Xcode 6. Приложение https://itunes.apple.com/ru/app/hijab-tutorial-lit... Кого заинтересовало, пишите цены и сроки реализации.

    iOSXcode
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо портировать iOS приложение на Android. Дизайн имеется.

    Необходимо портировать iOS приложение на Android. Ссылка на исходное iOS приложение - https://itunes.apple.com/ru/app/kak-zavazyvat-hidzab-lite/id937687187?mt=8. Ссылка на скриншоты приложения - https://yadi.sk/d/oH7MNXnadKWXW Дизайн имеется. Приложение не сложное. Приложение только для смартфонов (поддержка планшетов не требуется). При запуске приложения показывается полноэкранный admob ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Требуется нарисовать (до понедельника 21.07.14) логотип: объединить тему контактных линз и автомата АЗС. Логотип должен содержать текст справа от картинки. Примерный вид и структура логотипа: https://yadi.sk/i/6DpAoP2VWtvrY . Ориентироваться нужно на эту картинку. Жду заявок с ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Аудио для использования вместо телефонных гудков

    Здравствуйте. Необходимо озвучить небольшой текст для использования в качестве аудио при дозвоне на номер. Схема следующая: Короткий приятный высокотональный звук (для понимания того что соединение установлено) =&gt; Текст - 15 - 20 слов. (муж голос) ...

    Аудиомонтаж4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка макета сайта + html верстка

    Здравствуйте. Требуется оперативно дорисовать дизайн-макет сайта (исходник в psd имеется, который нужно немного доработать), + сделать по этому дизайну html верстку. Сайт на html с применением следующих элементов: слайдер (меняющиеся фото с текстом), формы обратной связи ...

    Верстка сайтаHTMLФорма обратной связи
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка приложения для iOS

    Здравствуйте. Требуется разработать приложение для iOS (6 и выше), только для iPhone, портретная ориентация. Основные функции приложения: фотосъемка, импорт фото из галереи, наложение заданного png изображения поверх сделанного/импортированного фото, внутренние покупки накладываемых изображений (по отдельности или 1 ...

    iOSПриложение для iOSXcode
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать 2 мобильные html страницы

    Требуется сверстать 2 мобильные html страницы. Макет расположен: http://yadi.sk/d/y8t844sIG4XDi PSD файлы предоставлю. Основное требование: страницы должны автоматически подгоняться под размер устройств. Оставляйте ваши заявки с указанием сроков и стоимости работы.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание действий по картинке-бумажная аппликация

    Здравствуйте. Необходимо написать короткие текстовые описания к картинкам: имеется серия картинок, в которых изображены действия (схемы конструирования бумажных самолетиков), к этим картинкам нужны короткие текстовые описания (1–2 предложения). около 7 серий, в каждой серии в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание действий по картинке

    Здравствуйте. Заказ для фрилансеров женского пола. Необходимо написать короткие текстовые описания к картинкам: имеется серия картинок, в которых изображены действия (нанесение макияжа на глаза), к этим картинкам нужны короткие текстовые описания (1–2 предложения). около 15 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание действий по картинке

    Заказ для фрилансеров женского пола. Необходимо написать короткие текстовые описания к картинкам: имеется серия картинок в которых изображены действия (из области женской одежды), к этим картинкам нужны текстовые описания (1-3 предложения). около 11 серий, в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 часов назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Дизайн лайтбокса линзомата
Мне очень понравилось работать с заказчиком! Четкая задача, своевременная оплата! Рекомендую, как хорошего и порядочного заказчика!
Проект по созданию дизайна для лайтбокса Анна сделала качественно и в сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
168 отзывов(-1)
$33
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать логотип
Приятно было работать, тех / задание, оплата, связь: всё на высшем уровне!
Заказывал изготовление логотипа. Все оперативно в срок, профессионально. Было приятно иметь дело. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
vladKramatorsk
Кирилл 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Доработка макета сайта + html верстка
ответственный заказчик, оплата в срок, всегда на связи рекомендую к сотрудничеству
Кирилл все качественно и в сроки выполнил html верстку и доработку исходного дизайн-макета сайта. На запросы реагирует оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
MamaAisha
Айша 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Описание действий по картинке
Отличный заказчик! Платит в срок.
Отличная работа, 10 баллов. Ответственный и творческий подход. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
brainlocker
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Сверстать 2 мобильные html страницы
Отличный заказчик, работать одно удовольствие: чёткие задачи, своевременная оплата. Всем рекомендую.
Работа по html верстке выполнена качественно и в сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв