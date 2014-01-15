Имеется XML файл с наименованием, описанием, ссылками на картинки и пр. параметры товаров. Задача перевести все это в XLS файл так, чтобы параметры товаров были размещены по столбцам XLS файла. Например: столбцы - Группа товаров, ...
- Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать дизайн для лайтбокса линзомата (торгового аппарата, продающего контактные линзы). Габаритный чертеж лайтбокса - http://www.unicum.ru/component/dropfiles/?task=frontfile.download&id=35 Технические требования для макета лайтбокса - http://www.unicum.ru/component/dropfiles/?task=frontfile.download&id=99 Материал печати - оргстекло. В дизайне должны быть: -приятная визуальная картинка, ассоциирующаяся с глазами и ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
В существующий проект приложения нужно внести некоторые изменения: 1. Убрать Admob рекламу (баннер и FullScreen) через in-App. 2. Адаптировать проект под Xcode 6. Приложение https://itunes.apple.com/ru/app/hijab-tutorial-lit... Кого заинтересовало, пишите цены и сроки реализации.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо портировать iOS приложение на Android. Ссылка на исходное iOS приложение - https://itunes.apple.com/ru/app/kak-zavazyvat-hidzab-lite/id937687187?mt=8. Ссылка на скриншоты приложения - https://yadi.sk/d/oH7MNXnadKWXW Дизайн имеется. Приложение не сложное. Приложение только для смартфонов (поддержка планшетов не требуется). При запуске приложения показывается полноэкранный admob ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется нарисовать (до понедельника 21.07.14) логотип: объединить тему контактных линз и автомата АЗС. Логотип должен содержать текст справа от картинки. Примерный вид и структура логотипа: https://yadi.sk/i/6DpAoP2VWtvrY . Ориентироваться нужно на эту картинку. Жду заявок с ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо озвучить небольшой текст для использования в качестве аудио при дозвоне на номер. Схема следующая: Короткий приятный высокотональный звук (для понимания того что соединение установлено) => Текст - 15 - 20 слов. (муж голос) ...Аудиомонтаж4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется оперативно дорисовать дизайн-макет сайта (исходник в psd имеется, который нужно немного доработать), + сделать по этому дизайну html верстку. Сайт на html с применением следующих элементов: слайдер (меняющиеся фото с текстом), формы обратной связи ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработать приложение для iOS (6 и выше), только для iPhone, портретная ориентация. Основные функции приложения: фотосъемка, импорт фото из галереи, наложение заданного png изображения поверх сделанного/импортированного фото, внутренние покупки накладываемых изображений (по отдельности или 1 ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сверстать 2 мобильные html страницы. Макет расположен: http://yadi.sk/d/y8t844sIG4XDi PSD файлы предоставлю. Основное требование: страницы должны автоматически подгоняться под размер устройств. Оставляйте ваши заявки с указанием сроков и стоимости работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать короткие текстовые описания к картинкам: имеется серия картинок, в которых изображены действия (схемы конструирования бумажных самолетиков), к этим картинкам нужны короткие текстовые описания (1–2 предложения). около 7 серий, в каждой серии в ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Заказ для фрилансеров женского пола. Необходимо написать короткие текстовые описания к картинкам: имеется серия картинок, в которых изображены действия (нанесение макияжа на глаза), к этим картинкам нужны короткие текстовые описания (1–2 предложения). около 15 ...Завершен10 лет назад
Заказ для фрилансеров женского пола. Необходимо написать короткие текстовые описания к картинкам: имеется серия картинок в которых изображены действия (из области женской одежды), к этим картинкам нужны текстовые описания (1-3 предложения). около 11 серий, в ...Завершен11 лет назад