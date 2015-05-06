Дизайн лайтбокса линзомата

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Завершен15 заявок240 просмотров

Нужно разработать дизайн для лайтбокса линзомата (торгового аппарата, продающего контактные линзы).

Габаритный чертеж лайтбокса - http://www.unicum.ru/component/dropfiles/?task=frontfile.download&id=35

Технические требования для макета лайтбокса - http://www.unicum.ru/component/dropfiles/?task=frontfile.download&id=99

Материал печати - оргстекло.

В дизайне должны быть:

-приятная визуальная картинка, ассоциирующаяся с глазами и контактными линзами,

-текст: контакнтые линзы по супер-ценам

-текст на англ.: contact lenses

-притягательный фон.

Аппарат стоит на вокзале сразу после прохода через досмотр. Задача лайтбокса: максимально привлечь внимание.

В заявках пишите цены и сроки выполнения работы.

10 лет назад
s001
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
10 лет назад
$11
3 дня
Проект по созданию дизайна для лайтбокса Анна сделала качественно и в сроки. Рекомендую.
Мне очень понравилось работать с заказчиком! Четкая задача, своевременная оплата! Рекомендую, как хорошего и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
10 лет назад
#1
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