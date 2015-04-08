Вывеска-плакат для печати на оракале

Здравствуйте. Есть интересный проект по оформлению деревянной стойки https://drive.google.com/open?id=0B0c6TAK8WvpbT3FVM09yNk1GdVk&authuser=0. От повелителей иллюстраторов требуется нарисовать "табличку в верхней части стойки" https://drive.google.com/open?id=0B0c6TAK8WvpbVkJnV1o0UjR1VUU&authuser=0, которую затем распечатают на оракале и приклеют к деревянной основе. Размеры таблички 43.5см на 30см.

Требуемые логотипы так же в пнг (векторных нет), т.е. нужно будет их векторизовать. Фирменный синий орнамент есть в векторе. После выбора исполнителя они будут предоставлены. От Вас требуется оценить стоимость работы и сроки. Оплата по факту выполнения. Никаких предоплат.