Горизонтальный баннер размером 222х175 см. Тематика разливного пива. Текст: Всегда свежее,живое разливное. Текст внизу мелким шрифтом: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Соблюдение законов РФ о наружной рекламе.
Вывеска-плакат для печати на оракале
Здравствуйте. Есть интересный проект по оформлению деревянной стойки https://drive.google.com/open?id=0B0c6TAK8WvpbT3FVM09yNk1GdVk&authuser=0. От повелителей иллюстраторов требуется нарисовать "табличку в верхней части стойки" https://drive.google.com/open?id=0B0c6TAK8WvpbVkJnV1o0UjR1VUU&authuser=0, которую затем распечатают на оракале и приклеют к деревянной основе. Размеры таблички 43.5см на 30см.
Требуемые логотипы так же в пнг (векторных нет), т.е. нужно будет их векторизовать. Фирменный синий орнамент есть в векторе. После выбора исполнителя они будут предоставлены. От Вас требуется оценить стоимость работы и сроки. Оплата по факту выполнения. Никаких предоплат.
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