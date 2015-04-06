Дизайн рекламного щита 3х6 простой

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт24 заявки221 просмотр

Щит предназначен для повышения узнаваемости человека на определённой территории. Обработанное высококачественное фото есть. Надо правильно разместить фото, фамилию, имя и ещё пару строк информации.

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10 лет назад
nmagazin
Сергей 
61 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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