Дизайн 2-х инф. стендов

Первая столичная Школа Дизайна и Моды. Создать дизайн рекламной конструкции (пресс стены) с указанием логотипа и перечнем услуг компании и контактами. Все должно быть красиво и гармонично, в то же время привлекать внимание. Размер пресс-стены ...