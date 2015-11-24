Надо сделать дизайн наружки, билборд 3х6 и вывеска на фасад офиса. Тематика натяжные потолки
Дизайн 2-х инф. стендов
Требуется дизайн 2-х информационных стендов. Примерный дизайн есть.
По 3 варианта каждого стенда на утверждение. Файлы сброшу на ваш e-mail по запросу
Оплата после утверждения макетов. После оплаты получаем от вас готовый файл нужных размеров.
Выбранный исполнитель
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