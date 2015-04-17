Нарисовать баннер-наклейку на фургон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен11 заявок246 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо нарисовать несколько наклеек для фургона(мини-аттракцион)

Аттракцион называется Веселые-скачки, соответственно суть это лошадиные бега.

Аттракцион семейный, основные клиенты- дети и молодежь.

Яркие красивые рисунки привлекающие внимание из далека.

все наклейки должны составлять единую композицию, в плане сочетания цветов,шрифта и элементов дизайна.

Рисунки должны быть нарисованы исполнителем(не живые фото лошадей)

пример того что хочу увидеть в прилагаемых файлах.Подробное ТЗ в файле.

10 лет назад
po4ta_dela
Виталий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

xrister
34 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$11
2 дня
Работа выполнена отлично,Кристина относится к поставленным задачам ответственно и принимает все замечания и исправления. Квалификация на высшем уровне.Спасибо.
Отличный заказчик, буду рада сотрудничать в будущем!

Заявки фрилансеров

xrister
34 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад

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