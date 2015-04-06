Нужно сделать 2 баннера на ворота автосервиса и 2 на стену. На ворота пример прикрепляю к проекту. Смысл как будто там уже стоят автомобили на ремонте. Размеры баннеров на ворота : ...
Отрисовка в вектор
Отрисовка в вектор задание в приложение
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