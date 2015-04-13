Нужно сделать дизайн вывески и баннеров для наружки по теме натяжных потолков.
Дизайн 4-х наружных баннеров
Нужно сделать 2 баннера на ворота автосервиса и 2 на стену.
На ворота пример прикрепляю к проекту. Смысл как будто там уже стоят автомобили на ремонте.
Размеры баннеров на ворота : 2750х2450мм и 2500х2400мм
Другие : 2600х1600мм и 1500х800мм
Все баннеры кроме 1500х800 в одном стиле, основной стиль белый, синий, серый.
1500х800 это как указатель будет двух сторонний чисто логотип телефоны стрелка.
Кто что скажет?
Исполнителя буду выбирать по самой привлекательной цене.
Могу купить картинки со стоков если это нужно.
Выбранный исполнитель
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