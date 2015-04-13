Дизайн 4-х наружных баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен9 заявок176 просмотров

Нужно сделать 2 баннера на ворота автосервиса и 2 на стену.

На ворота пример прикрепляю к проекту. Смысл как будто там уже стоят автомобили на ремонте.

Размеры баннеров на ворота : 2750х2450мм и 2500х2400мм

Другие : 2600х1600мм и 1500х800мм

Все баннеры кроме 1500х800 в одном стиле, основной стиль белый, синий, серый.

1500х800 это как указатель будет двух сторонний чисто логотип телефоны стрелка.

Кто что скажет?

Исполнителя буду выбирать по самой привлекательной цене.

Могу купить картинки со стоков если это нужно.

10 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Очень доволен исполнителем, все было сделано именно так как я хотел. Рекомендую как ответственного и качественного исполнителя в своей сфере.
Алексей отличный заказчик. Хорошее чувство юмора, позитивный настрой + всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
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