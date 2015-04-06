Создание дизайна наружного рекламного баннера.

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт21 заявка184 просмотра

Горизонтальный баннер размером 222х175 см. Тематика разливного пива. Текст: Всегда свежее,живое разливное. Текст внизу мелким шрифтом: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Соблюдение законов РФ о наружной рекламе.

10 лет назад
mike-120
Михаил 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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