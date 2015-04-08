Отрисовать изображение для печати на капоте авто

Нужно отрисовать изображение на капот авто, цвет серый, фото приложено. Фотографии в приложении - это то, что более менее нравится.

Идея:

1. к левому и правому краю (стык с крыльями авто) цвет картинки должен переходить в прозрачный

2. из капота, разрывая металл, вылазит фантазийное существо, похожее на насекомое

ИЛИ

3. из капота, разрывая металл, вылазит девушка (этот вариант предпочтительней, девушка должна быть в меру эротичной, но не нагой, т.к. есть дети)

Порядок работы:

1. Делаете графические наброски (несколько вариантов), выбираем вариант

2. Делаете цветовое решение - два-три - выбираем вариант

3. Окончательная прорисовка деталей

В приложении цветовой профиль CMYK. Вывод - tiff, 300 dpi, капот 150 см в ширину

Смелые идеи приветствуются