Необходим макет рекламы на асфальте. В стиле борда . Борд тут https://vk.com/gingerfitnessminsk на аватаре. Это может быть девушка " на старте" например. + ...
Отрисовать изображение для печати на капоте авто
Нужно отрисовать изображение на капот авто, цвет серый, фото приложено. Фотографии в приложении - это то, что более менее нравится.
Идея:
1. к левому и правому краю (стык с крыльями авто) цвет картинки должен переходить в прозрачный
2. из капота, разрывая металл, вылазит фантазийное существо, похожее на насекомое
ИЛИ
3. из капота, разрывая металл, вылазит девушка (этот вариант предпочтительней, девушка должна быть в меру эротичной, но не нагой, т.к. есть дети)
Порядок работы:
1. Делаете графические наброски (несколько вариантов), выбираем вариант
2. Делаете цветовое решение - два-три - выбираем вариант
3. Окончательная прорисовка деталей
В приложении цветовой профиль CMYK. Вывод - tiff, 300 dpi, капот 150 см в ширину
Смелые идеи приветствуются
Заявки фрилансеров
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