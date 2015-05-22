Дизайн рекламного сообщения на асфальте

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен11 заявок333 просмотра

Необходим макет рекламы на асфальте.

В стиле борда . Борд тут https://vk.com/gingerfitnessminsk на аватаре.

Это может быть девушка " на старте" например.

+ адрес и телефон.

В цветах фирменного стиля

www.gingerfitness.by

Оплата яндекс деньги или на карту.

срок- двое суток

10 лет назад
Mormish
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Poluden_Olga
Ольга 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$5
2 дня
все в срок.
Из тех заказчиков которые знают что хотят. С оплатой вопросов не было. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Poluden_Olga
Ольга 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад

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