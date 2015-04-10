Разработка билборда 3*6 о продаже квартир

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен22 заявки2515 просмотров
#1$100

Добрый день!

Предлагаю поучаствовать в конкурсе на разработку наружного щита для строительной компании - застройщика ЖК Новое жегалово.

Мы хотим объявить об акции, что мы снизили ипотеку до 8% на двухуровневые квартиры, но на какие квартиры можно не писать.

Обязательно должно быть указано номер телефона и название ЖК Новое жегалово в корпоративном стиле как на баннере в приложении, располагать их можно по всякому.

Ждем к рассмотрению ваши идеи.

10 лет назад
Dim-0n
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
#1