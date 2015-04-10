Разработка билборда 3*6 о продаже квартир

# 1 — $ 100

Добрый день!

Предлагаю поучаствовать в конкурсе на разработку наружного щита для строительной компании - застройщика ЖК Новое жегалово.

Мы хотим объявить об акции, что мы снизили ипотеку до 8% на двухуровневые квартиры, но на какие квартиры можно не писать.

Обязательно должно быть указано номер телефона и название ЖК Новое жегалово в корпоративном стиле как на баннере в приложении, располагать их можно по всякому.

Ждем к рассмотрению ваши идеи.