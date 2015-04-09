Нужно отрисовать изображение на капот авто, цвет серый, фото приложено. Фотографии в приложении - это то, что более менее нравится. Идея: 1. к левому и правому краю (стык с крыльями ...
Нужно нарисовать металлический трафарет
В приложении логотип в векторе (AI) и то что нужно нарисовать.
Сам трафарет должен получится монохромным (чёрно-белым).
Сразу тестовый вопрос для потенциальных исполнителей: как будет выглядеть цифра 0 или буква О.
Предоплата очень НЕжелеательна (т.к. хотелось бы дождаться одобрения от компании, которая будет принимать исходник и затем печатать, это будет в срок 1-2 дней).
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