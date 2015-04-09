Нужно нарисовать металлический трафарет

В приложении логотип в векторе (AI) и то что нужно нарисовать.

Сам трафарет должен получится монохромным (чёрно-белым).

Сразу тестовый вопрос для потенциальных исполнителей: как будет выглядеть цифра 0 или буква О.

Предоплата очень НЕжелеательна (т.к. хотелось бы дождаться одобрения от компании, которая будет принимать исходник и затем печатать, это будет в срок 1-2 дней).