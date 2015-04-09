Нужно нарисовать металлический трафарет

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Закрыт8 заявок147 просмотров

В приложении логотип в векторе (AI) и то что нужно нарисовать.

Сам трафарет должен получится монохромным (чёрно-белым).

Сразу тестовый вопрос для потенциальных исполнителей: как будет выглядеть цифра 0 или буква О.

Предоплата очень НЕжелеательна (т.к. хотелось бы дождаться одобрения от компании, которая будет принимать исходник и затем печатать, это будет в срок 1-2 дней).

10 лет назад
suleaman
Денис 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов

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