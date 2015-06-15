Добрый день! Предлагаю поучаствовать в конкурсе на разработку наружного щита для строительной компании - застройщика ЖК Новое жегалово. Мы хотим объявить об акции, что мы снизили ипотеку до 8% на двухуровневые ...
Макет плаката вклад в банке
файл с тз вложен.
Нужно совместить тематику дня Победы и весеннюю тематику, диз должен быть легким и привлекательным.
Символика ВОВ – георгиевская лента, красные цвета, возможно фото городов героев (это ориентиры, не обязательно все это использовать в макете).
примеры весенних и иных элементов, которые можно использовать в макете.
http://www.leon4ik.com/_ld/175/73059865.jpeg
http://static.freepik.com/free-photo/6-illustrated-the-trend-vector-material_15-755.jpg
Предоставить оригинал макета, макет для печати формат A0 (учесть размер плаката при выборе картинок), шрифты используемые в макете.
Быть готовым к доработкам после показа предварительного варианта. Предварительный вариант должен быть готов к понедельнику к 10.00 по Москве. Окончательно доработан и представлен в понедельник до 20.00 по Москве.
В связи с ограниченностью времени на выполнение работы, выбор исполнителя будет произведен сегодня до 22.00 по Москве. Рассматриваются исполнители с наличием минимум 10-ти положительных отзывов в сервисе.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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