Макет Билборда Сауны 6х3

Приветствую Уважаемые фрилансеры!

Задача сделать макет билборда для сауны. Набросок есть , но не устраивает девушка(Хочется как в примерах прикрепил) и сам по себе макет очень скучен, нужно сделать его более привлекательней и красочней.

Описание : По середине баннера нужен лозунг : СТОЙ!СТОЙ!СТОЙ! ПАРЬСЯ У НАС, А НЕ НА РАБОТЕ!!! на заднем фоне изобразить сексуальную девушку в милицейской форме(американском стиле) с жезлом в виде веника указывающей направо (на венике надпись со стрелочкой "до нас 400 метров") ниже надписи :баня с бассейном от 499 рублей час, хаммам от 399 рублей час, тел 377-411, сайт saunanew.ru. размер 6 на 3.

Исполнителя будет выбирать по самой привлекательной цене.