Создать баннер и вывеску для магазина, размещаться будет на фасаде здания. Все подробности –выбранному исполнителю. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.
Макет Билборда Сауны 6х3
Приветствую Уважаемые фрилансеры!
Задача сделать макет билборда для сауны. Набросок есть , но не устраивает девушка(Хочется как в примерах прикрепил) и сам по себе макет очень скучен, нужно сделать его более привлекательней и красочней.
Описание : По середине баннера нужен лозунг : СТОЙ!СТОЙ!СТОЙ! ПАРЬСЯ У НАС, А НЕ НА РАБОТЕ!!! на заднем фоне изобразить сексуальную девушку в милицейской форме(американском стиле) с жезлом в виде веника указывающей направо (на венике надпись со стрелочкой "до нас 400 метров") ниже надписи :баня с бассейном от 499 рублей час, хаммам от 399 рублей час, тел 377-411, сайт saunanew.ru. размер 6 на 3.
Исполнителя будет выбирать по самой привлекательной цене.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $36
Берем фото: http://dl2.joxi.net/drive/0004/2365/297277/150427/bd2e3341da.jpg Сверху вставляем название компании AZIMUTH итенресным шрифтом наподобие этого http://dl2.joxi.net/drive/0004/2365/297277/150427/7eafb441a5.jpg чуть ниже сам сайт www.azimuth-av.com и телефон Далее текстовка аля "подготовься к весеннему сезону с ...Наружная реклама20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день! Предлагаю поучаствовать в конкурсе на разработку наружного щита для строительной компании - застройщика ЖК Новое жегалово. Мы хотим объявить об акции, что мы снизили ипотеку до 8% на двухуровневые ...Завершен10 лет назад
файл с тз вложен. Нужно совместить тематику дня Победы и весеннюю тематику, диз должен быть легким и привлекательным. Символика ВОВ – георгиевская лента, красные цвета, возможно фото городов героев (это ориентиры, ...Завершен10 лет назад
В приложении логотип в векторе (AI) и то что нужно нарисовать. Сам трафарет должен получится монохромным (чёрно-белым). Сразу тестовый вопрос для потенциальных исполнителей: как будет выглядеть цифра ...Наружная реклама8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно отрисовать изображение на капот авто, цвет серый, фото приложено. Фотографии в приложении - это то, что более менее нравится. Идея: 1. к левому и правому краю (стык с крыльями ...Наружная реклама4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходим макет рекламы на асфальте. В стиле борда . Борд тут https://vk.com/gingerfitnessminsk на аватаре. Это может быть девушка " на старте" например. + ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Есть интересный проект по оформлению деревянной стойки https://drive.google.com/open?id=0B0c6TAK8WvpbT3FVM09yNk1GdVk&authuser=0. От повелителей иллюстраторов требуется нарисовать "табличку в верхней части стойки" https://drive.google.com/open?id=0B0c6TAK8WvpbVkJnV1o0UjR1VUU&authuser=0, которую затем распечатают на оракале и приклеют к деревянной основе. Размеры таблички 43.5см на ...Наружная реклама16 заявокЗакрыт10 лет назад
Горизонтальный баннер размером 222х175 см. Тематика разливного пива. Текст: Всегда свежее,живое разливное. Текст внизу мелким шрифтом: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Соблюдение законов РФ о наружной рекламе.Наружная реклама21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Щит предназначен для повышения узнаваемости человека на определённой территории. Обработанное высококачественное фото есть. Надо правильно разместить фото, фамилию, имя и ещё пару строк информации. Просьба указать суммуНаружная реклама24 заявкиЗакрыт10 лет назад