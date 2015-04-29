Макет Билборда Сауны 6х3

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Завершен5 заявок246 просмотров

Приветствую Уважаемые фрилансеры!

Задача сделать макет билборда для сауны. Набросок есть , но не устраивает девушка(Хочется как в примерах прикрепил) и сам по себе макет очень скучен, нужно сделать его более привлекательней и красочней.

Описание : По середине баннера нужен лозунг : СТОЙ!СТОЙ!СТОЙ! ПАРЬСЯ У НАС, А НЕ НА РАБОТЕ!!! на заднем фоне изобразить сексуальную девушку в милицейской форме(американском стиле) с жезлом в виде веника указывающей направо (на венике надпись со стрелочкой "до нас 400 метров") ниже надписи :баня с бассейном от 499 рублей час, хаммам от 399 рублей час, тел 377-411, сайт saunanew.ru. размер 6 на 3.

Исполнителя будет выбирать по самой привлекательной цене.

10 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
2 дня
Не первый раз сотрудничаю со Станиславом и всегда остаюсь очень довольным! Сейчас стояла задача сделать макет для сауны, как токового ТЗ не было, Станислав сам все сделал и Мы лишь чуточку подкорректировали и все получилось на высшем уровне! Очень рекомендую Станислава как отличного исполнителя!
Очередной интересный проект. Сложностей никаких - и с утверждением и с оплатой легко и быстро! Рекомендую

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
ТОП-10
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