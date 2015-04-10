Дизайн Лайтбокса

$36
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт20 заявок195 просмотров

Берем фото:

http://dl2.joxi.net/drive/0004/2365/297277/150427/bd2e3341da.jpg

Сверху вставляем название компании AZIMUTH итенресным шрифтом наподобие этого

http://dl2.joxi.net/drive/0004/2365/297277/150427/7eafb441a5.jpg

чуть ниже сам сайт www.azimuth-av.com и телефон

Далее текстовка аля "подготовься к весеннему сезону с цировым ТВ за 1,5 тыс руб"

Ниже схема проезда/прохода

На три часа работы, цена в 2000 тыс руб видится оптимальной

10 лет назад
allexner
Алексей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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