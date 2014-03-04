Отзывы заказчиков
$61
2 балла
9 лет назад
Неожиданно исполнитель просто пропал. Не отвечает в скайп, не отвечает в личные сообщения. потеряно 5 дней.... Если действительно есть уважительная причина, то буду способствовать удалению отзыва.... Вынужден переоткрыть проект....
$17
10 баллов
10 лет назад
Все отлично и без вопросов. Замечательный исполнитель!
Ответный отзыв
Было приятно поработать. Четкое задание, мгновенная оплата. Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
$17
10 баллов
10 лет назад
Быстро, качественно и в срок. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
ответственный заказчик, оплата в срок рекомендую к сотрудничеству
$100
10 баллов
10 лет назад
Кирилл все качественно и в сроки выполнил html верстку и доработку исходного дизайн-макета сайта. На запросы реагирует оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ответственный заказчик, оплата в срок, всегда на связи рекомендую к сотрудничеству
$10
10 баллов
10 лет назад
Отлично выполнил работу, без лишних вопросов сделал все необходимое на 100%, рекомендую обращаться.
Ответный отзыв
Было приятно поработать. Четкое задание, мгновенная оплата. Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
HTML-верстка
6 отзывов(-1)
от $15
от 1 дня
#700
Веб-программирование
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1016