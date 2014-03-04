vladKramatorsk

Кирилл vladKramatorsk

 
46 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$61
2 балла
9 лет назад
Верстка сайта
Неожиданно исполнитель просто пропал. Не отвечает в скайп, не отвечает в личные сообщения. потеряно 5 дней.... Если действительно есть уважительная причина, то буду способствовать удалению отзыва.... Вынужден переоткрыть проект....
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$17
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта
Все отлично и без вопросов. Замечательный исполнитель!
Было приятно поработать. Четкое задание, мгновенная оплата. Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
rumpeled
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$17
10 баллов
10 лет назад
Сверстать макет
Быстро, качественно и в срок. Рекомендую данного исполнителя.
ответственный заказчик, оплата в срок рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
s001
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Доработка макета сайта + html верстка
Кирилл все качественно и в сроки выполнил html верстку и доработку исходного дизайн-макета сайта. На запросы реагирует оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
ответственный заказчик, оплата в срок, всегда на связи рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
siteplus
Денис 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Требуется доработка сайта на HTML
Отлично выполнил работу, без лишних вопросов сделал все необходимое на 100%, рекомендую обращаться.
Было приятно поработать. Четкое задание, мгновенная оплата. Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
HTML-верстка
6 отзывов(-1)
от $15
от 1 дня
#700
Веб-программирование
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1016