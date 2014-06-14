rumpeled

Александр Дорохин rumpeled

 
38 летУкраина/Донецк
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Нужен seo специалист

    Требуется специалист для продвижения портала по продаже товаров для дома в топ поиска Гугл и Яндекс. Регион Москва и область. От исполнителя, нужен детальный план работ, разработка для нас коммерческого предложения, где должны быть сроки, ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение ИМ

    Требуется специалист для продвижения портала по продаже товаров для дома в топ поиска Гугл и Яндекс. Регион Москва и область. От исполнителя, нужен детальный план работ, разработка для нас коммерческого предложения, где должны быть сроки, методы ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется SEO специалист для продвижения сайта

    Требуется SEO специалист для продвижения портала по продаже товаров для дома в топ поиска Гугл и Яндекс. Регион Москва и область. От исполнителя, нужен детальный план работ, разработка для нас коммерческого предложения, где должны быть сроки, ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать макет

    $100

    Нужно качественно сверстать макет продающей страницы. Указывать сроки и стоимость.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
artem_seo
Артем 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$6800
10 баллов
9 лет назад
Продвижение ИМ
Работать понравилось. Хороший проект, понятные задачи и высокая оплата. Спасибо.
Все договоренности выполнены в полном объеме. Работой доволен, уже на сегодня за счет прироста трафика смогли увеличить бюджет на продвижение почти в два раза. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
vladKramatorsk
Кирилл 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$17
10 баллов
10 лет назад
Сверстать макет
ответственный заказчик, оплата в срок рекомендую к сотрудничеству
Быстро, качественно и в срок. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв