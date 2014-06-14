Требуется специалист для продвижения портала по продаже товаров для дома в топ поиска Гугл и Яндекс. Регион Москва и область. От исполнителя, нужен детальный план работ, разработка для нас коммерческого предложения, где должны быть сроки, ...
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- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист для продвижения портала по продаже товаров для дома в топ поиска Гугл и Яндекс. Регион Москва и область. От исполнителя, нужен детальный план работ, разработка для нас коммерческого предложения, где должны быть сроки, методы ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется SEO специалист для продвижения портала по продаже товаров для дома в топ поиска Гугл и Яндекс. Регион Москва и область. От исполнителя, нужен детальный план работ, разработка для нас коммерческого предложения, где должны быть сроки, ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть вирусный ролик, требуется набрать 100 тыс просмотров в ютубе. Стоимость и варианты реализации предлагайте. Оплата поэтапная.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно качественно сверстать макет продающей страницы. Указывать сроки и стоимость.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$6800
10 баллов
9 лет назад
Работать понравилось. Хороший проект, понятные задачи и высокая оплата. Спасибо.
Ответный отзыв
Все договоренности выполнены в полном объеме. Работой доволен, уже на сегодня за счет прироста трафика смогли увеличить бюджет на продвижение почти в два раза. Продолжаем работать.
$17
10 баллов
10 лет назад
ответственный заказчик, оплата в срок рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Быстро, качественно и в срок. Рекомендую данного исполнителя.