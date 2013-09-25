Описание заказа Ищу копирайтеров для наполнения промышленных сайтов. Темы статей Запчасти для спецтехники, бензовозы, цементовозы, водовозы, ЗСК, насосное оборудование. Характер статей Чаще описательного характера, а также сравнительные обзоры определенной продукции. Возможно использование наглядных картинок для статей. Эти картинки ищутся копирайтером, ...
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Требуется составить уникальные описания для интернет-магазина подарков (посуда, текстиль, куклы) объемом 350 символов. Срок исполнения до 1 недели.
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