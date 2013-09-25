Описания для интернет-магазина

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка105 просмотров
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Требуется составить уникальные описания для интернет-магазина подарков (посуда, текстиль, куклы) объемом 350 символов. Срок исполнения до 1 недели.

10 лет назад
russ
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
irenmay
Ирина 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$10
4 дня
Я рада, что Ирина согласилась поработать с нашим интернет-магазином. Ей требовалось составить описания посуды, текстиля и русских кукол. Мы сразу договорились о сроках и условиях работы, которые в итоге были выполнены в полном объеме. Ирина работает четко и знает свое дело, обошлось без лишних вопросов, а в выполненном задании были учтены даже мелкие детали. Ирина, большое спасибо за работу!
Только позитивные эмоции от сотрудничества со Светланой. Рекомендую!
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