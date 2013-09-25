Описания для интернет-магазина

Я рада, что Ирина согласилась поработать с нашим интернет-магазином. Ей требовалось составить описания посуды, текстиля и русских кукол. Мы сразу договорились о сроках и условиях работы, которые в итоге были выполнены в полном объеме. Ирина работает четко и знает свое дело, обошлось без лишних вопросов, а в выполненном задании были учтены даже мелкие детали. Ирина, большое спасибо за работу!