Статья на главной

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тематика : одежда (женская)

В перспективе будет косметика и парфюмерия.

Надо написать, файторы которые будут предоставленный в ТЗ индивидуально фрилансеру.

10 лет назад
gkaplyanskiy
Григорий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
$15
1 день
11 баллов. Спасибо большое за качественную статью выполненную в кротчайшие сроки. +1 постоянный клиент обеспечен.
Спасибо за приятное сотрудничество!
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