Подобрать слова по тематикам

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Нужно подобрать по 20 слов по 10 различным темам. Например, по теме "животные": гиппопотам, стервятник, барракуда, сороконожка и т.д.
Список из 10 тем я предоставлю. По каждой теме нужно по 20 слов.
Выполнить нужно сегодня.
Плачу 300 рублей. Могу перевести их на телефон, на киви-кошелёк, на Связной Банк, на Я.Д или WM, банковским переводом, биткоинами по курсу. Как удобно.
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