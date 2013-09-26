Подобрать слова по тематикам

Нужно подобрать по 20 слов по 10 различным темам. Например, по теме "животные": гиппопотам, стервятник, барракуда, сороконожка и т.д.

Список из 10 тем я предоставлю. По каждой теме нужно по 20 слов.

Выполнить нужно сегодня.

Плачу 300 рублей. Могу перевести их на телефон, на киви-кошелёк, на Связной Банк, на Я.Д или WM, банковским переводом, биткоинами по курсу. Как удобно.