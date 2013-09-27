Постинг на форуме

На постоянной основе требуются постеры на общетематический региональный форум: написание новых тем, общение с посетителями.

Новые темы (как и посты) уникальные, полезные и не менее 300 символов.

Размещение за раз - не более 5-ти записей.

Стоимость 50 руб. за 3 новых темы и 7 постов.

Объем для начала: 100 записей (30 тем, 70 постов) разделить приблизительно поровну на неделю.