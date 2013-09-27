Постинг на форуме

Добрый день Нахожусь в поисках умелого рерайтера для поиска и рерайтинга статей о грузоперевозках. Искать долго не придется, если нужно дам сайты доноры, а вот писать нужно уметь. Уникальность текста должна быть не менее 94% по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянной основе требуются постеры на общетематический региональный форум: написание новых тем, общение с посетителями.
Новые темы (как и посты) уникальные, полезные и не менее 300 символов.
Размещение за раз - не более 5-ти записей.
Стоимость 50 руб. за 3 новых темы и 7 постов.
Объем для начала: 100 записей (30 тем, 70 постов) разделить приблизительно поровну на неделю.
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