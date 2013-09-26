Нужны тексты о грузоперевозках

Добрый день

Нахожусь в поисках умелого рерайтера для поиска и рерайтинга статей о грузоперевозках. Искать долго не придется, если нужно дам сайты доноры, а вот писать нужно уметь. Уникальность текста должна быть не менее 94% по Адвего Плагиатусу. Никакой оптимизации не требую, никаких картинок не нужно - голый текст по моей тематике. Подробности технического задания сброшу кандидату. Цена 1$ за 1000 б.п., без торга. Способы вебмани или яндекс деньги, никаких других.

Жду предложений